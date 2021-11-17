 الشيوخ الأمريكي يجيز قانونا يقلل الاعتماد على الصين في تصنيع الرقائق الإلكترونية - بوابة الشروق
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الشيوخ الأمريكي يجيز قانونا يقلل الاعتماد على الصين في تصنيع الرقائق الإلكترونية

أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 8:42 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 8:42 ص

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يستهدف تقليل الاعتماد على الرقائق الإلكترونية المصنعة بالصين في المعدات العسكرية وسائر المنتجات الإلكترونية.
ويستهدف هذا القانون المقترح ، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية ، تعزيز التصنيع المحلي الأمريكي في هذا المجال وتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد وخفض أسعار هذه المنتجات فضلا عن دعم المنافسة ضد الصين.
ولم يتضمن هذا المشروع التشريعي بعض المقترحات من بينها ما كان يدعو إلى خفض الاستثمارات الأمريكية في الصين أو مواجهة بعض الممارسات التجارية العدائية من قبل الصين ومساعدة العمال المتضررين.
وقال ويليام رينش ، الخبير الأمريكي في مجال التجارة الدولية إن التعامل مع الصين يبدو وكأنه سباق ماراثون فليس أمامك سوى أحد سبيلين فإما أن تجري أسرع وإما أن تعرقل سير منافسك والخيار الثاني لا يساعد".


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