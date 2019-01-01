الصين تحث الجيش الأمريكي على وقف الاستفزازات

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حث المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "وو كيان" الولايات المتحدة على وقف التدخلات والاستفزازات العسكرية، وذلك في مؤتمر صحفي شهري معتاد اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المتحدث قال إن الصين دعت أمريكا للسيطرة بحزم على قواتها في الخطوط الأمانية ومنع وقوع الحوادث.

وأضاف أن السبب الرئيسي للقضايا البحرية والمتعلقة بالأمن الجوي هو الاعمال الاستفزازية من جانب أمريكا.

وأوضح أن بكين تولى اهتماما كبيرا للعلاقات بين جيشي البلدين، ولكن لا يمكن انتهاك مبادئ الصين المتعلقة بالسيادة والكرامة والمصالح الرئيسية.