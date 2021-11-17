 جوتشي الإيطالية تعاني بسبب الإغلاق في الصين - بوابة الشروق
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جوتشي الإيطالية تعاني بسبب الإغلاق في الصين

د ب أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 7:40 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 7:40 ص

تعاني شركة جوتشي من عمليات الإغلاق المستمرة بسبب كوفيد- 19 في الصين، حيث تحظى أكبر علامة تجارية لشركة "كيرينج إس ايه" بمستوى كبير من العرض مقارنة بالعلامات التجارية الفاخرة الأخرى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مجموعة الأزياء اليوم أن مبيعات العلامة التجارية الإيطالية للأزياء ارتفعت 4 % خلال الربع الثاني من 2022.

وأشار استطلاع لوكالة بلومبرج إلى أن محللين توقعوا زيادة المبيعات بنسبة 6ر4 %. وساعد الأداء القوي لأسواق أخرى رئيسية وعلامات تجارية أخرى المجموعة في تسجيل ارتفاع قياسي في المبيعات والأرباح المؤقتة.

وانخفضت شعبية جوتشي بين المستهلكين منذ بدء الجائحة.


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