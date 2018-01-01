أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا والنيجر سيعزز من أمن إمدادات الأسواق العالمية بالغاز.

وأوضح عرقاب - في كلمته، خلال الاجتماع الثلاثي الثالث بين الجزائر، ونيجيريا، والنيجر حول مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي انعقد اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة - أن البلدان الثلاثة، من خلال تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، ستواصل لعب الأدوار الأولى في مجال أمن إمداد الأسواق العالمية بالغاز.

وأضاف أن إنجاز مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء يندرج في "سياق جيو-سياسي وطاقوي خاص"؛ يتميز بطلب كبير على المحروقات، خاصة على الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات العالمية في مجال الغاز منذ عام ٢٠١٤.

وأشار عرقاب إلى أن الاضطرابات الأخيرة في إمدادات الطاقة بشكل عام، و الغاز الطبيعي بشكل خاص على مستوى الأسواق العالمية، تستدعي الوقوف على المكانة التي سيشغلها الغاز كمصدر للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة مستقبلا، مضيفا أن الغاز الطبيعي يتوفر على جميع الخصائص التي تمكنه من لعب الأدوار الأولى في مجال أمن الطاقة، لأن الأمر يتعلق بطاقة "موثوقة و متوفرة و سهلة المنال و نظيفة".

الجدير بالذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط البلدان الثلاثة على مسار يفوق طوله ٤ آلاف كيلومتر.