 انطلاق الاجتماع الوزاري بين الجزائر ونيجيريا والنيجر حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء - بوابة الشروق
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انطلاق الاجتماع الوزاري بين الجزائر ونيجيريا والنيجر حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

الجزائر - أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 4:09 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 4:09 م

انطلق الاجتماع الثلاثي الثالث بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمشاركة الوزراء المسؤولين عن المحروقات من البلدان الثلاثة المعنية بهذا المشروع.

ومن المقرر أن يدرس المشاركون في هذا الاجتماع جميع جوانب المشروع، لا سيما التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في أبوجا (نيجيريا)، في إطار أعمال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط هذه البلدان الثلاثة على طريق يبلغ طوله حوالي 4 آلاف كيلومتر.


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