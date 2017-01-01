ألمانيا ترحب بدور اليونان في دعم أوكرانيا وقضية المناخ وتأمين حدود الاتحاد الأوروبي

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بدور اليونان في دعم أوكرانيا من خلال الاتحاد الأوروبي وفي مكافحة أزمة المناخ وتأمين حدود الاتحاد الأوروبي.

وقالت بربوك، اليوم الخميس في بيان قبل زيارتها لليونان التي تستغرق يومين: "في اليونان، سأزور أحد أقرب شركائنا في أوروبا - في دعمنا لأوكرانيا وفي مقاومتنا الأوروبية ضد الحرب الروسية وأيضًا في مكافحة أزمة المناخ وفي التوسع القوي للطاقات المتجددة" -وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وأضافت بربوك أنها تريد مناقشة ما يجب على الاتحاد الأوروبي فعله "لضمان أن حدودنا الخارجية المشتركة آمنة - وكذلك للأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في البحث عن ملاذ هنا". مشيرة إلى أن المهمة التي تتحملها اليونان نيابة عن الكتلة "هائلة وتستحق تضامننا الكامل".