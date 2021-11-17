طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على معظم الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية

إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 32 24

سيوة 38 22

بورسعيد 32 25

دمياط 33 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 33 24

رفح 33 25

رأس سدر 38 26

نخل 38 16

نويبع 37 27

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 40 24

سوهاج 39 25

قنا 41 25

الأقصر 42 26

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 42 22

الشلاتين 37 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 35 26



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 43 33

الرياض 40 29

المنامة 36 33

أبوظبي 39 32

الدوحة 35 33

الكويت 43 32

دمشق 39 21

بيروت 31 27

عمان 35 22

القدس 33 20

غزة 31 23

بغداد 46 27

مسقط 30 28

صنعاء 23 14

الخرطوم 33 26

طرابلس 33 25

تونس 36 24

الجزائر 29 24

الرباط 26 18

نواكشوط 33 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 34 18

إسطنبول 30 22

إسلام آباد 29 25

نيودلهى 32 28

جاكرتا 33 25

بكين 30 22

كوالالمبور 33 25

طوكيو 32 26

أثينا 36 27

روما 33 23

باريس 26 18

مدريد 35 22

برلين 23 14

لندن 23 15

مونتريال 27 19

موسكو 27 17

نيويورك 32 24

واشنطن 32 24

أديس أبابا 21 14