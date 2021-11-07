اليابان تعرب عن استعدادها لمساعدة الفلبين في دعم المجتمعات المتضررة جراء الزلزال

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أعربت اليابان عن استعدادها للعمل مع الفلبين في تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر، والذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص بين قتيل ومصاب.

وكتب السفير الياباني لدى الفلبين -في تغريدة نقلتها صحيفة "فيل ستار" الفلبينية اليوم الخميس- "نقف متضامنين مع الأمة الفلبينية في مواجهة هذه الأوقات الصعبة. نحن معكم".

يشار إلى أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب أكثر من 100 شخص آخرين جراء زلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال الفلبين.

جدير بالذكر أن الزلازل تضرب الفلبين بشكل متكرر، وذلك بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ويمر عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.