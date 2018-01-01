أعلن مجلس الوزراء اللبناني الحداد الوطني يوم الخميس المقبل، (الرابع من شهر أغسطس)، في الذكرى الثانية لكارثة انفجار ميناء بيروت البحري.

وقرر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قرارا بإغلاق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس، الموافق للرابع من أغسطس المقبل في ذكرى إنفجار ميناء بيروت، كما تنكس الأعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامناً مع عائلات الضحايا والجرحى وعائلاتهم.

وأودى انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس عام 2020 بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6 آلاف شخص وأدى لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن.