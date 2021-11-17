ارتفاع سهم شوبيفاي الكندية رغم تسجيل خسائر ربع سنوية

ارتفع سعر سهم شركة التجارة الإلكترونية الكندية المدرج في بورصة نيويورك للأوراق المالية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مستردا خسائره المبكرة، في الوقت الذي حث فيه الرئيس التنفيذي للشركة توبي لوتك المستثمرين على تجاهل التباطؤ الحالي في التجارة الإلكترونية والتركيز على استراتيجية النمو طويلة المدى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم شوبيفاي ارتفع بنسبة 4ر8% إلى 20ر33 دولار في تعاملات صباح اليوم، في ظل ارتفاع واسع النطاق لأسهم شركات التكنولوجيا. وأضافت أنه في حين جاءت نتائج الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي أقل من التوقعات، ارتفع السهم بعد إعلان الرئيس التنفيذي المزيد من تفاصيل خطط خفض النفقات وتحسين الخدمات للعملاء من الشركات الصغيرة.

وسجلت الشركة الموجود مقرها في أوتاوا خسائر بمعدل 3 سنتات للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 3 سنتات للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات شوبيفاي خلال الربع الثاني بنسبة 16% سنويا إلى 3ر1 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 33ر1 مليار دولار.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت الشركة الكندية الدخول في شراكة مع موقع بث ملفات الفيديو يوتيوب المملوك لمجموعة ألفابيت الأم لشركة جوجل. وتتيح الشراكة للتجار بيع منتجاتهم من خلال منصة يوتيوب، في الوقت الذي تعتزم فيه الشركة الكندية استثمار العدد المتزايد لصناع المحتوى الذين أطلقوا متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم.