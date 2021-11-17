الحكومة الموريتانية :الانتخابات ستنظم بطريقة توافقية

أكدت الحكومة الموريتانية أن هناك مساعي لتنظيم الانتخابات المقررة العام القادم بطريقة توافقية.

وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ماء العينين ولد اييه - في تصريحات للصحفيين، اليوم /الخميس/- إن التشاور بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية سيمكن من تنظيم المسار الانتخابي القادم بطريقة توافقية، مضيفا أن وزارة الداخلية اتفقت مع الأحزاب السياسية على أن تكتب عن جميع النقاط التي كانت محل نقاش في التشاور، على أن يقدم كل حزب تصوره ورده على طريقة تنظيم مسار انتخابي توافقي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة لجرد اقتراحات اللجان والأحزاب وصياغة خلاصة يتم استدعاء الأحزاب مجددا للاتفاق عليها، موضحا أن التشاور يضمن مراجعة المنظومة الانتخابية والظروف التي تحيط بعمل اللجنة المستقلة للانتخابات.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية العام القادم.