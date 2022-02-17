النائبة سميرة الجزار تطالب الحكومة بحملات لتعقيم الكلاب وتوفير الأمصال

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بوضع خطة لمواجهة ظاهرة تزايد عدد الكلاب الضالة بالتعقيم ليتولى جميع المحافظين ومديري مديريات الصحة والسكان ومديري مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية لتنفيذها لمواجهة كل مايتعلق بملف انتشار الكلاب بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية والتوقف بقتل الكلاب والقطط الضالة.

وطالبت الجزار، في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، بتنفيذ حملات التطعيم والتعقيم للكلاب الضالة التي أصبحت ذعرا وفزعا كبيرين بدون مبرر حتى تصبح الكلاب آمنة مع المواطنين وحتى يطمئن المواطنين على أنفسهم وأطفالهم مع توفير مصل علاج عقر الكللاب فى مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.

وأكدت النائبة سميرة الجزار، أن بعض الأهالي أكدوا أن هناك بعض الكلاب تعاني من مرض "الجرب" ويمكن علاجه بسهولة بوضع بودرة خاصة على الكلاب لحمايتهم وحماية المواطنين.

وشددت على ضرورة أن تسارع الحكومة بوضع الخطة وتنفيذها لحماية المواطنين والرفق بالكلاب وتعقيمهم وعلاجهم.

وقالت إن الخطورة تكون من الكلاب المسعورة ونسبتها لا تذكر لأن الكلاب السليمة تطارد أي كلب مسعور لطرده من بينها، وذعر المواطنين من الكلاب يأتي لعدم دراية.

وطالبت الجزار، بالتوقف عن قتل الكلاب غير الرحيم وغير المبرر المخالف للقانون الذي جرم حملات قتل وتسميم الكلاب والقطط في الشوارع.