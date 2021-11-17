هل تسببت السعودية في إصابة بايدن بكورونا؟

رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على سؤال أحد الإعلاميين في مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أُصيب بفيروس كورونا في السعودية بشكل متعمد، قائلًا: «هذه الفكرة سخيفة، إنها سخيفة للغاية».

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، صباح الخميس، قال كيربي، في إجابته على السؤال: «لا أعرف من أين تأتي هذه الفكرة. لا أعلم. ما الذي دفعك لأن تسأل بهذه الطريقة؟».

وتابع بالقول: «الفكرة القائلة إن دولة أجنبية ستحاول عمداً إصابة رئيس الولايات المتحدة بفيروس هي فكرة سخيفة، إنها سخيفة للغاية. لا يوجد شيء في هذا الأمر ويجب التعامل معه على أنها فكرة سخيفة».

واحتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، بتعافيه من كوفيد-19، بتوجيه نداء للأمريكيين للحصول على التطعيم، وقارن بين أعراضه الخفيفة وحالة سلفه دونالد ترامب التي كانت أكثر خطورة.

وأنهى بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، فترة عزله من كوفيد-19 بعد النتيجة السلبية لاختبارين أجريا مساء الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء. وفي تصريحات للموظفين والصحفيين في البيت الأبيض، قال إنه تعافى بفضل الرعاية الصحية الجيدة والأدوية المتاحة.

وفاز بايدن بالانتخابات الرئاسية عام 2020، ويعود الفضل جزئيا لوعد بأن يتصدى للجائحة بجدية أكبر من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تسببت أعراضه في منتصف الحملة الانتخابية في دخوله المستشفى.

وقال بايدن: «كانت أعراضي خفيفة، والتعافي سريعا، وأشعر بتحسن. طوال الوقت الذي قضيته في العزل، كنت قادرا على العمل، وأداء واجبات العمل بدون أي انقطاع. هذا بيان حقيقي بالمكان الذي وصلنا إليه في مكافحة كوفيد -19».