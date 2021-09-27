قتيلان و8 مصابين إثر سيول اجتاحت محافظة طهران

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أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في طهران، شاهين فتحي، أن السيول التي اجتاحت منطقة "إمام زاده داود" الواقعة في شمال غرب محافظة طهران أدت إلی مقتل شخصین وإصابة ثمانية آخرين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الخميس، عنه القول إن البحث لا يزال مستمرا عن مفقودين.

وأضاف فتحي، أن هطول أمطار غزيرة في منتصف ليل الخميس في منطقة شميران شمال العاصمة طهران ومدينة باكدشت (شرق طهران) ومنطقة ملارد الواقعة عند الحدود الإداریة بین محافظتی طهران والبرز تسببت في حدوث سيول.

وتابع أن السيول بمنطقة إمام زاده داود بشمال غرب محافظة طهران أدت الی مقتل شخصین وإصابة 8.