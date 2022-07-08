مقتل 15 شخصا بعد تجدد الاشتباكات بين المتمردين والجيش في جنوب السودان

قال مسؤول بجيش دولة جنوب السودان إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الخميس، بعد اشتباكات بين المتمردين والجيش.



وقال المتحدث باسم الجيش جيمس لول رواي كوانج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن متمردي قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنوا الهجوم صباح اليوم الخميس، في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.



يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تهاجم فيها قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان جنودا خلال الأيام الأخيرة.



وقتل المتمردون 12 جنديا الأسبوع الماضي، في هجوم أدانته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس).



وقالت واشنطن إنها لم تعد تسعى لدعم عملية السلام في جنوب السودان بسبب عدم قيام القيادة السياسية ببذلك جهود في هذه الصدد .



وجنوب السودان هى الدولة الأحدث في العالم، بعد أن انفصلت عن السودان في عام 2011، ويمزقها الصراع الدموي رغم أن الحرب الأهلية انتهت رسميا في عام 2018.



وقال بيان وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت "تأسف الولايات المتحدة لفشل قادة جنوب السودان في تنفيذ الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم لإحلال السلام في جنوب السودان".