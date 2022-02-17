فاينانشيال تايمز: أزمة الغاز تزيد مخاطر الركود في اقتصاد منطقة اليورو

رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، توقعات قاتمة بخصوص آفاق النمو في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة حيث تزداد المخاطر من حدوث ركود اقتصادي حاد مع احتدام أزمتي الغاز والطاقة على مستوى العالم.

وأفادت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته، اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن- بأنه من المتوقع أن تحقق المنطقة معدلات نمو فوق الصفر جزئيًا في الربع الثاني من العام الجاري لكن الاقتصاديين يتوقعون تدهورًا ثابتًا في اقتصاد الكتلة خلال العام المقبل حيث تلوح مخاطر الركود في الأفق.

ومن المتوقع أن يُظهر التقدير الأول لـ"يوروستات" بخصوص الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا في الربع الثاني، والذي سيصدر خلال الساعات القادمة وحصلت الصحيفة على نسخة منه، توسعا بنسبة 0.1 في المائة عن الربع السابق، رغم أن ذلك يمثل تدهوراً حاداً من نمو نسبته 0.6 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة السابقة وسيكون أضعف أداء منذ زيادة الإصابات والقيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الذي دفع الكتلة إلى ركود قصير في بداية عام 2021.

وأبرزت الصحيفة أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في شهر فبراير الماضي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين مع احتمالية اندلاع أزمة طاقة تجعل المصنعين والأسر تفتقر إلى الغاز خلال الشتاء المقبل، فضلا عن أن زيادة عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا قبل الانتخابات المقرر عقدها في سبتمبر المقبل تُفاقم بالفعل من المخاوف بشأن مستقبل الكتلة.

وقالت كاتارينا أوتيرموهل، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في شركة التأمين الألمانية أليانز - في تصريحات خاصة للصحيفة:"الأمر أشبه بمشاهدة حادث تحطم سيارة ولكن بوتيرة بطيئة للغاية، فعلي عكس أزمة الوباء، من غير المرجح أن يكون هناك انتعاش ملحوظ في العام المقبل".

مع ذلك، اعتبرت الصحيفة، أن النقطة المضيئة حاليًا في اقتصاد الكتلة تتمحور حول قطاعي السياحة والضيافة حيث يُرجح أن يحصل اقتصاد منطقة اليورو على دفعة من قبل الأشخاص الذين يتوقون إلى الاستفادة من تخفيف قيود فيروس كورونا للذهاب في عطلة أو تناول الطعام في المطاعم، لينفقون بعض الأموال الإضافية التي ادخروها خلال فترة الوباء.

لكن من المرجح أن يتم يتراجع ذلك بسبب قلق الأسرة المتزايد بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة لاسيما وأن معظم المستهلكين في منطقة اليورو يشعرون بالضيق نظرًا لأن رواتبهم لم تعد تواكب التضخم، الذي بلغ الآن مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 8.6 في المائة، مما يجعلهم أسوأ حالًا.

وأضافت فيرونيكا روهاروفا رئيسة اقتصاديات أوروبا المتقدمة في مؤسسة Credit Suisse البحثية:" نتوقع فقط دفعة صغيرة للنمو من السياحة والسفر والإقامة هذا الصيف مع زيادة وتيرة ضغط الدخل الحقيقي، مما يضعف الإنفاق التقديري للمستهلكين".

بدورها، قالت مجموعة جازبروم الروسية للطاقة هذا الأسبوع، إن التدفقات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الرئيسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحوالي خمس مرات مقارنة بمستوياتها الطبيعية اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء بسبب أعمال الصيانة، مما زاد المخاوف من أن موسكو تسلح إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 30 في المائة خلال اليومين الأولين من هذا الأسبوع بعدما ارتفعت تسعة أضعاف بالفعل في العام الماضي.

ومن المحتمل أن يؤدي الانخفاض المطول في تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا - حسبما أبرزت الصحيفة - إلى جعل المنطقة غير قادرة على ملء منشآتها التخزينية بما يكفي قبل موسم التدفئة هذا الشتاء، مما يؤدي إلى ضرورة تقنين الإمدادات لمستخدمي الصناعات الثقيلة.

وحذر صندوق النقد الدولي يوم أمس الأول من أن الوقف الكامل للتدفقات "قد يؤدي إلى تقنين الطاقة، ما يؤثر على القطاعات الصناعية الرئيسية ويقلل بشكل حاد من النمو في منطقة اليورو في عامي 2022 و2023"، حيث خفض توقعاته للنمو الألماني العام المقبل بمقدار 1.9 نقطة مئوية إلى 0.8 في المائة، وهو أكبر تخفيض في أي بلد. ولكن بدون توقف، يتوقع الصندوق أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 2.6 في المائة هذا العام و 1.2 في المائة العام المقبل.

واستجابة للأزمة المحتملة، حدد الاتحاد الأوروبي هدفًا لمعظم بلدانه لخفض استخدام الغاز بنسبة 15 في المائة وحثت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع الأسر والشركات على توفير المزيد، حيث قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك:" نحن في وضع خطير. وقد حان الوقت لأن يفهم الجميع ذلك".