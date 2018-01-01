وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل المراسيم الخاصة بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لبنانية لإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة عن شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وتضمنت المراسيم قرارا بزيادة بدل النقل المؤقت لبصبح 95 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، بالإضافة إلى منح موظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة تعويض إنتاجية يومي تتراوح قيمته من 150 ألف ليرة لبنانية للفئة الخامسة ومقدمي الخدمات الفنية وحتى 350 ألف ليرة للفئة الأولى، وذلك بشرط الحضور ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل وذلك من نهار الاثنين حتى نهار الخميس من كل أسبوع.

كما نص مرسوم التعويض على إحالة كل موظف أو متعاقد أو أجير يتخلف عن الحضور لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل دون مسوغ شرعي إلى التفتيش المركزي، كما سمح المرسوم لوزير المالية والوزير المختص بتحديد دقائق تطبيق المرسوم.

ومن المرتقب أن تفضي هذه المراسيم التي صدرت رسميا إلى إنهاء إضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ أكثر من 40 يوما.