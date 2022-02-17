سفارة روسيا لدى واشنطن تحث أمريكا على استبعاد شحنات المواد الغذائية من العقوبات

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دعت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات لضمان استبعاد شحنات المواد الغذائية الروسية من العقوبات.

وكتبت السفارة في قناتها على تليجرام اليوم الخميس -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "نحث السلطات الأمريكية.. على اتخاذ خطوات محددة لضمان إعفاء إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية من قيود العقوبات المباشرة وغير المباشرة".

كما شددت البعثة الدبلوماسية على أهمية ضمان تشغيل وتنفيذ العمليات في الموانئ الروسية والأجنبية من أجل التغلب على التحديات المتعلقة بالغذاء.

وأشارت السفارة إلى أن روسيا قلقة بشأن الوضع الحالي في الأسواق الزراعية الدولية وتهدف إلى "الوفاء بجميع التزاماتها" بموجب عقود التصدير المتعلقة بتوريد السلع الزراعية.

وبحسب السفارة، فإن أزمة الغذاء مرتبطة "بأخطاء منهجية" في سياسة الدول الغربية.