التنسيق: 9 كليات تشترط اختبارات قدرات للقبول بها

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن طلاب كليات الإعلام والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية النوعية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والكليات التكنولوجية والكليات المصرية الصينية وكلية التمريض، لا يمكنهم الالتحاق بها إلا بعد خوض اختبار القدرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء، أن كل قطاع له اختبار يناسب احتياجاته، ضاربا المثل بكلية الإعلام التي يشمل اختبارها المعلومات العامة واللغة والإطلاع على الأحداث الجارية.

وأشار إلى أن الاختبار يقيس مهارة الطالب، موضحا أنه مع التسجيل بكتابة رقم الجلوس والرقم القومي يختار الطالب نوع الاختبار.

ونوه بأن الطالب يحق له التقديم في أكثر من اختبار، لافتا إلى أن الموقع يحدد على الفور موعد الاختبار في الكلية.