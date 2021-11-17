تاج الدين: دواء كورونا الجديد يقلل من الدخول للمستشفيات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية أن لقاح كورونا يستخدم للوقاية من الإصابة بالفيروس، أما الدواء الجديد الموجود بالصيدليات والمستشفيات فيستخدم في الحالات البسيطة والمتوسطة ويساهم في تقليل دخول المستشفيات، ولا يتم صرفه لأي مريض بدون "روشتة" من طبيب.

وقال د. تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، إن سعر الدواء الجديد لفيروس كورونا انخفض بحوالي 30 إلى 40 في المائة وأصبح ب 420 جنيها وهو دواء أمن بصفة عامة ولا يسبب مشكلات صحية، وعبارة عن 40 قرص يأخذهم المريض بجرعات متساوية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أن العقار الطبي الخاص بعلاج كورونا والذي يتاح داخل الصيدليات ليس بجديد وتم إنتاجه منذ عدة أشهر وهناك شركتان قامتا بإنتاجه قبل ذلك، مضيفا أن هذا الدواء يكون للحالات البسيطة والمتوسطة، ولا يستخدم للحالات الصعبة، كما أن هذا الدواء عالمي تم تسجيله في مصر بهدف تقليل المخاطر بشرط أن تكون بسيطة.

وشدد الدكتور تاج الدين على ضرورة عدم إعطاء الدواء الجديد لفيروس كورونا لمرضي الكلي والحوامل، كاشفا عن تصنيع هذا الدواء المتخصص من خلال عدة شركات تعمل في مصر وأثبتت فعاليته عالميا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن هذا الدواء كان يصرف داخل المستشفيات بروشته طبية للمريض حتي يكون هناك رقابة علي هذا الدواء ولكن عند انتشار الموجة الجديدة بكورونا والتي ليست قوية مثل السابق تم عرض هذا الدواء بالصيدليات.

و علق الدكتور تاج الدين على انتشار فيروس كورونا في دول العالم ورغم ذلك فأن الدول لن تتجه للإغلاق، ولكن هناك قرارات من تلك الدول بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل نسبة الإصابات.

من جهة أخري، أكد د. تاج الدين أن هناك تحذيرات تمت في المنافذ والموانئ لمنع دخول جدري القرود إلى مصر، مشيرا إلى أن هذا المرض لم يتحول إلى وباء، كما أن الحجر البيطري يتابع حالة الحيوانات والطيور لمنع دخول هذا المرض.

وتابع، أن مرض الجدري موجودا في وسط أفريقيا، وأنه تم انتقال هذا المرض إلى المملكة المتحدة بعد ذلك لتزداد الإصابات وتصل إلى 1700 حالة، وهناك انتشار للمرض في بعض الدول، مؤكدا أن مصر لم تسجل أي حالة إصابة بجدري القرود.