توقيع مذكرة تفاهم حول أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا والنيجر

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وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا اليوم الخميس مذكرة تفاهم بشأن الشروع في إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وحسبما أوردت الإذاعة الحكومية الجزائرية، جاء هذا التوقيع تتويجا للاجتماع الثالث بين الجزائر، النيجر ونيجيريا المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات- عبد اللطيف رحال.

وفي السباق قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن مذكرة التفاهم تعد إشارة قوية للعالم حول الانطلاق في تجسيد هذا المشروع الهام.

وأضاف: "المذكرة تعبر عن إرادة الأطراف الثلاث لتجسيد هذا المشروع الطموح والكبير ومن أهم القرارات تشكيل لجنة تقنية ولجنة مراقبة لوضع اللمسات الأولية للدراسة وتفعيل المشروع من كل جوانبه".

وتابع: "اجتماع اليوم كان مكملا للاجتماعات السابقة وتوصلنا لوضع مذكرة تفاهم لمواصلة كل البرامج المقررة لإنجاز هذا المشروع".

ومن جهته، أكد وزير البترول والطاقة لدولة النيجر أن المشروع يسمح للدول الأفريقية بإنشاء مشاريع كبرى فيما بينها وهو ما يسمح أيضا بتوفير موارد الطاقة في إفريقيا، مضيفا: "نحن متفائلون جدا للتقدم في مراحل هذا المشروع الهام".

وبدوره، قال وزير الموارد البترولية لدولة نيجيريا إن المذكرة هي ثمرة لالتزام الدول الثلاث بتطوير هذا المشروع لما يحمله من انعكاسات إيجابية على أمن الطاقة لأفريقيا.