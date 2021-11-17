وزيرة البيئة: استعدادات لوجستية وتنظيمية كبيرة في شرم الشيخ استعدادا لاستضافة قمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن استعدادات لوجستية وتنظيمية كبيرة تُتخذ في مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر قمة المناخ "cop 27".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه يتم العمل على توسيع قاعة المؤاتمرات، والفنادق التي تحصل على العلامة الخضراء، ومنظومة المخلفات، وزيادة منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت إلى أن كل هذه الاستعدادات تتم في وقت واحد لتكون شرم الشيخ جاهزة، بحيث يكون ما يُثار من أحاديث داخل القاعة متحقق على الأرض خارج القاعة.

ونوهت بأن هناك دولا بالفعل حولت مدنا بها إلى مدن خضراء مثل المكسيك، كما تم إعلان محميات طبيعية على أنها صديقة للبيئة.