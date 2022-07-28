بدء حفل توقيع خبز على طاولة الخال ميلاد في حضور الكاتب الليبي محمد النعاس

انطلق حفل توقيع ومناقشة رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" الحاصلة على جائزة البوكر العربية، وذلك في حضور مؤلفها الكاتب الليبي محمد النعاس، بمبنى قنصلية، حيث يدير المناقشة الكاتبة ميرال الطحاوي.



تدور أحداث رواية "خُبز على طاولة الخال ميلاد" في مجتمع القرية المنغلق، يبحث ميلاد عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلاً بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب، يعيش أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خصّ المجتمع المرأة بها، فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت. يظل ميلاد مُغَيَّبا عن حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه ما يحدث حوله.



تعيد هذه الرواية مساءلة التصورات الجاهزة لمفهوم "الجندر" وتنتصر للفرد في وجه الأفكار الجماعية القاتلة.



الكاتب محمد النعّاس قاص وكاتب صحفي ليبي من مواليد 31 مارس1991، حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، عام 2014، وصدرت له المجموعة القصصية "تاجوريا" وفاز بالترتيب الأول في القصة القصيرة في: مسابقة خليفة الفاخري، وعبدالله القويري.



كما صدر له "دم أزرق" (مجموعة قصصية) 2020، ثم صدر له "خبز على طاولة الخال ميلاد" (2021) وهي روايته الأولى