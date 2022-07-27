الأورمان: نقدم مساعدات نقدية بدقة متناهية للأسر الأكثر احتياجا

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قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تقدم مساعدات نقدية بدقة متناهية للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة "ten"، مساء الأربعاء، أن الدعم يُقدم استنادا إلى بيانات دقيقة بما يضمن عدم ازدواجية الاستفادة وعدم حرمان المستفيد الحقيقي من هذه الخدمة.

وأشار إلى أن المساعدات النقدية يكون لأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين ومن تقل رواتبهم عن 2500 جنيه.

ونوه بأن هناك مساعدات يتم تقديمها تشبه قيمة الدعم النقدي، مثل إجراء عملية قلب مفتوح لمريض بما يشبه منحه 40 ألف جنيه.