قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع أعمال المبادرة بشكل يومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن المبادرة تمثل تحديا في ظل العمل في نطاق جغرافي كبير، يتضمن كتلا سكنية قائمة، وليس في مدن جديدة أو أراضٍ يتم تخطيطها منذ البداية.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن حجم أعمال غير مسبوق، وهي تعتبر أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر، لافتا إلى أن العمل اصطدم ببعض التحديات مثل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنها تحقق نجاحات كبيرة.

ونوه بأن معدلات التنفيذ تقترب من 60% في المتوسط، موضحا أن الجدول الزمني الموضوع تضمن أن يتم الانتهاء مع نهاية العام المالي الحالي، لكن ما ترحيله هو الانتهاء بحلول نهاية العام الميلادي "2022".

وأكد أن مقارنة المدة الذي أجري على الجدول الزمني بالتحديات التي واجهتها المبادرة تشير إلى تحقيق إنجاز كبير كدولة ومجتمع.