مصدر روسي: تسليح سفن الأسطول بصواريخ تسيركون فرط الصوتية قد يتم في سبتمبر المقبل

لم يستبعد مصدر بوزارة الدفاع الروسية أن يجري تسليح سفن الأسطول الحربي الروسي بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية في سبتمبر المقبل.

وقال المصدر لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس: "إن التجارب الحكومية للصاروخ قد أنجزت وكل الوثائق الخاصة بالتسليح جرى إعدادها، ومن المتوقع أن يتم تسليح الأسطول بصواريخ "تسيركون" المخصصة للسفن في سبتمبر القادم".

وأشارت "تاس" إلى أنها لا تمتلك تأكيدا رسميا لتلك المعلومات.

وكانت مصادر روسية أخرى قد ذكرت لـ"تاس" في وقت سابق أن تسليح سفن الأسطول الروسي بهذا الصاروخ يتوقع في العام الحالي.

يُذكر أن صواريخ "تسيركون" تصل سرعتها إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ويصل مداها إلى ألف كيلومتر، وبدأت تجارب إطلاقها من على متن الغواصات في خريف 2021.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 28 مايو الماضي عن اختبار ناجح لإطلاق صاروخ "تسيركون" من على متن سفينة في بحر بارنتس باتجاه هدف في البحر الأبيض في روسيا على بعد ألف كيلومتر من مكان الإطلاق.