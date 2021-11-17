أحمد موسى: الدواء في مصر ثلاثة أضعاف سعره في الخارج

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تحاول قدر الإمكان تقديم العلاج اللازم إلى المرضى، مشيرًا إلى أن سعر الدواء في مصر ثلاثة أضعاف سعره في الخارج.

وأضاف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أحد أصناف الدواء من المملكة العربية السعودية بمبلغ 68 ريالا، في حين أن نفس الدواء يباع في مصر 990 جنيها؛ قائلًا: «ليه المنتج بيتباع بثلاث أضعاف الثمن دي مشكلة يا جماعة».

وذكر أن الأدوية أسعارها باهظة للغاية، مطالبا بمراجعة التسعير، مضيفًا: «لابد من دعم المستشفيات التي تقدم العلاج بالمجان مثل 57357».

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، يتلقى مطالب بتوفير أدوية معينة، مستكملا: «ببعت لوزير الصحة، ودائما بيبعتهالي وعمره ما اشتكى مني ومبيقولش لا».