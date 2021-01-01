النمسا تؤكد دعمها لإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن مساعي بلاده سوف تستمر في إنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا إلى جانب دفع جهود التحقيق فيما وصفه "جرائم الحرب".

وأوضح شالينبرج -في تصريح اليوم الخميس- أن روسيا تسيء استخدام إمدادات الطاقة وتستخدمها كسلاح فى الصراع الحالي ، مشيرا إلى أن النمسا من أجل أن تصبح أكثر استقلالية تركز أعلى تنويع موردي الطاقة على المدى القصير وعلى زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأضاف أن التعاون مع دول الجوار في هذا المجال له أهمية كبيرة، مشددا على دعم النمسا المستمر للبوسنة والهرسك للحصول على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لكنها لا تزال ترى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات في مجالات مثل الحقوق الانتخابية ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون من أجل تلبية متطلبات ذلك.