إيران تعلن عن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أن عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشأة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع.

وقال إسلامي لدى تفقده منشأة أصفهان النووية، إن إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف أن العمل سيبدا بشكل رسمي وفي غضون أسابيع لإنشاء مفاعل نووي جديد للأبحاث في منشأة أصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد.

وتابع إسلامي أن إيران وضعت مخططا جديدا لإنتاج 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب.

وتابع إسلامي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت حاضرة في المنشآت النووية الإيرانية وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات، مضيفا "إذا كان هناك أحد يدعي حتى الأمس بأنه غير مطلع على البرنامج النووي الإيراني فإنه اليوم مطلع عليه بشكل موثق ومكتوب وبصورة رسمية".

وأكمل: "دورة الوقود النووي تعتبر أهم جزء من الصناعة النووية وأن كل هذا الضجيج كان حتى الآن يثار حول التخصيب، لكن المحطة الثانية الآن هي قطاع دورة الوقود ونحن نملكها الآن بشكل بحثي ونصف صناعي، لكننا ونظرا لرفع مستوى قدراتنا الهندسية وشركاتنا المعرفية قررنا اليوم القيام بهذه العملية بشكل صناعي لإنتاج وقود المفاعلات النووية وإنتاج قسم منه في منشاة اصفهان".

ويأتي الإعلان في وقت متوقفة فيه مباحثات بدأت في شهر أبريل عام 2021 بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا) لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بمشاركة أمريكية.

غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، وفرضت عقوبات على إيران التي ردت على ذلك برفع درجة تخصيب اليورانيوم من 67. 3% بحسب الاتفاق إلى 20%.