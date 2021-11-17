جازبروم: خط نورد ستريم1 يحتاج 5 توربينات وبه توربين واحد

قالت شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم1 يحتاج إلى 5 توربينات صالحة للعمل في محطة ضغط بورتوفايا لكي يعمل بكامل طاقته.

وقال فيتالي ماركيلوف نائب الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات تلفزيونية إن المحطة تحتاج إلى توربين إضافي ليكون احتياطي لمواجهة أي طوارئ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب رئيس جازبروم القول إن محطة بورتوفايا بها توربين واحد يعمل ، في حين تحتاج التوربينات الأخرى إلى عمليات الصيانة المقررة أو إصلاحات. وتتم عمليات الإصلاح في أماكن تصنيع هذه التوربينات وليس في محطة الضغط، في حين تتولى شركة سيمنس إنيرجي الألمانية أعمالي الصيانة.

كانت جازبروم تتوقع استلام توربين بعد إصلاحه في كندا خلال مايو الماضي، لكن سيمنس فشلت في تسليمها التوربين حتى الآن بحسب ماركيلوف.

وانخفضت تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات الأولية لنقطة الاتصال في مدينة لوبمين الألمانية، بلغت التدفقات هناك 17 مليون كيلووات/ساعة بين الساعة 8 و 9 صباحا بعد أن بلغت التدفقات بين الساعة 6 و7 صباحا أكثر من 27 مليون كيلووات/ساعة.

من المرجح أن يستمر التدفق في الانخفاض. وبحسب الموقع الإلكتروني لـ"نورد ستريم 1"، فإنه من المقرر أن يتدفق 14 مليون كيلووات/ساعة على مدار اليوم.

وكانت شركة "جازبروم" الروسية أعلنت قبل يومين أنها ستقلص استخدام السعة المتاحة في "نورد ستريم 1" من 40% إلى 20%.

وتعزو روسيا الخفض منذ يونيو الماضي إلى مشكلات تقنية لها علاقة بالعقوبات التي فرضها عليها الغرب بعد هجومها على أوكرانيا. وترى الحكومة الألمانية أن روسيا تتذرع بذلك لأغراض سياسية.