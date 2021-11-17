خالد فودة يبحث مع وفد وزارة المالية التعاون في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء خاصة في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، ومتابعة الموقف التنفيذي لكافة الخطط المشتركة.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن الوفد سيقوم بتنفيذ ورشة عمل توعوية عن نظام إدارة المرتبات، بديوان عام محافظة جنوب سيناء للمسئولين الماليين بالجهات الإدارية بنطاق المحافظة، لتوحيد المفاهيم والأسس المالية، بهدف الوصول إلى التنفيذ الصحيح للتشريعات المالية ذات الصلة.



حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظ، وهيثم سالم مدير عام المديرية المالية بالمحافظة، وأحمد فؤاد مدير الحسابات بالديوان العام.