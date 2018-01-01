المنظمة الدولية للهجرة: مساعدة 50 ألف مهاجر على العودة الطوعية إلى بلدانهم في عام 2021

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، إنها قدمت المساعدة إلى حوالي 50 ألف مهاجر لإعادتهم طوعيا إلى بلدانهم الأصلية في عام 2021، بزيادة 18% عن العام السابق له، بالإضافة لمساعدة أكثر من 113 ألف آخرين في أنشطة لإعادة الإدماج في مجتمعاتهم.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الزيادة في التنقل العالمي الذي شهده العام الماضي إلا أن جائحة كورونا تسببت في انخفاض عدد العائدين مقارنة بالفترة السابقة على الوباء.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية الأوروبية كانت المنطقة المضيفة الرئيسية في عام 2021 مثلما كان الحال في عام 2020، مع حوالي 17 ألف مهاجر تمت مساعدتهم للعودة الطوعية لبلدانهم الأصلية، منوها بأن النيجر ظلت الدولة المضيفة الرئيسية لحوالي 10 آلاف و500 مهاجر تمت مساعدتهم على العودة؛ مما يسلط الضوء على الاتجاه المستمر لزيادة العائدين من بلدان العبور في المناطق المضيفة الأخرى خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأضاف التقرير أن البلدان الثلاثة الأولى بما في ذلك البلدان المضيفة والبلدان الأصلية التي قدمت واستفادت من دعم إعادة الإدماج في عام 2021 كانت ألمانيا (15%) ونيجيريا (12%) وغينيا (8%)، حيث تألف الدعم بشكل أساسي من المساعدة الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية واستشارات إعادة الإدماج.