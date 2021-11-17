قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مؤتمر قمة المناخ "cop 27" الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ سيكون مؤتمرا شموليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن المؤتمر لن تحضره فقط حكومات الدول الموقعة على اتفاقية الأطراف، لكن فئات عديدة عديدة ستشارك فيما فيه المرأة والشباب والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أن الدولة أعدت برنامجا رئاسيا بحكم أنها تتولى رئاسة المؤتمر وفقا للأولويات، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم يوم للمجتمع المدني وآخر للمرأة وآخر للشباب وآخر للتمويل ويوم للموضوعات الفنية مثل الزراعة والأمن الغذائي ويوم للطبيعة والتنوع البيولوجي ويوم للطاقة ويوم لخفض الانبعاثات من قطاع البترول وقطاع الصناعة.

ونوهت بأن هذه الأولويات وضعتها الدولة المصرية للعمل عليها لعرضها أمام المجتمع الدولي ليبدأ التنفيذ بدوره فعليا في هذه الملفات.