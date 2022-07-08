كشفت شروق سيد، لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية، كيف بدأت مشوارها مع كرة القدم وكواليس انتقالها الى نادي أولمبيا كلوج الروماني لتصبح أول لاعبة مصرية تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقالت شروق سيد في تصريحات خاصة لـ الشروق: «بدأت كرة القدم منذ الصغر في الشارع مع أصدقائي عند سن الـ 4 سنوات، وكنت أواجه تحديات كثيرة منها أن والدتي كانت تخشى علي من الإصابات لكن ووجدت الدعم من والدي بشكل أكبر».

واضافت شروق السيد: «كنت أغير للغاية من اللاعبين الرجال لأنهم يشاركوا في الدوري بصفة أساسية وتمنيت أن أكون مثلهم في يوم من الأيام».

وأكملت: «بدأت في مركز شباب البساتين وكنت أواجه خطر لم أحكي عنه لأهلي حتى لا يمنعوني من الذهاب مرة أخرى».

وواصلت: «أنا أهلاوية لكن انتمائي لوادي دجلة في الكرة النسائية، وأتمنى مقابلة صلاح ولم أصدق إذا حدث ذلك».

وعن تلقيها عرض للعب في نادي أولمبيا كلوج الروماني.. قالت: «كنت مع المنتخب في بطولة ثلاثية في الأردن وبعدها تلقيت مكالمة من وكيل أعمال يحدثني عن العرض ووجدت انها فرصة جيدة».

وأتم: «أشكر وادي دجلة على التكريم الرائع وتوديعي بشكل مميز».