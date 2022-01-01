 فيديو.. حلمي النمنم يطالب بإقرار تشريع جديد يُجرم التكفير - بوابة الشروق
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فيديو.. حلمي النمنم يطالب بإقرار تشريع جديد يُجرم التكفير


نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 10:19 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 10:19 م

طالب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، بإقرار تشريع يجرم التكفير، قائلا: «نذكر جميعا شهادة الشيخ محمد الغزالي في قضية فرج فودة».

وقال خلال لقائه ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «منذ سنوات كانت مصر تمنع عمليات زراع الأعضاء، رغم أن إيران حينها كانت تجري هذه العمليات»، متابعا «هناك فارق بين الوهابية السعودية والمصرية، كون الثانية تريد أن تكون شوكة في ظهر الدولة».

وتابع: «المشرع الوحيد في مصر هو البرلمان، وأي جهة أخرى يتوقف دورها على إبداء الرأي فقط»، مشددا على أن دور المشرع يتمثل في حماية المعتقد.

وأكد على أهمية احترام عواطف ومشاعر الرأي العام بدون نفاق في الوقت ذاته.

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