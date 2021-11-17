مصدر بـ النقل: تعديل تقسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع ‏على الدائري لتناسب مسار المشروع

كشفت وزارة النقل لأول مرة عن الخريطة الرسمية والنهائية لمحطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع ‏(BRT) على الطريق الدائري، الذي سيعمل بالطاقة الكهربائية.

وأوضحت الخريطة أن عدد محطات الأتوبيس الترددي 48 محطة وليست 57، كما أُعلن سابقا، حيث قال مصدر بوزارة النقل لـ"الشروق"، إنه تم تعديل تقسيم المحطات لتكون مناسبة لمسار المشروع، ولتمر من جميع المناطق التي تهدف الوزارة إلى القضاء على الاختناقات المرورية بها داخل محافظات القاهرة الكبرى.

ووفقا للخريطة، فإن الـ48 محطة هي (المحطة التبادلية عدلي منصور - موقف العاشر - ‏الفريق إبراهيم العرابي - مؤسسة الزكاة - الفتح - المرج - الخصوص - مسطرد - بهتيم - شبرا بنها - الشرقاوية - الإسكندرية الزراعي - باسوس - الوراق - تحيا مصر - مترو إمبابة - محور أحمد عرابي - أرض اللواء - البراجيل - 26 يوليو - المعتمدية - زنين - صفط اللبن - منشية البكاري - مسجد المدينة - الملك فيصل - الهرم - ترسا - عمرو بن العاص - الطالبية - البحر الأعظم - الزهراء - العزبة - شارع الجزائر- الأوتوستراد - الهضبة الوسطى - كارفور المعادي - النساجون الشرقيون - طريق السخنة - الجولف - المشير طنطاوي - كايرو فيستيفال - أكاديمية الشرطة - طريق السويس - إسكندرية الصحراوي - مدخل أكتوبر - تقاطع الفيوم - المنصورية).

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من المشروع لتشغيله نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم، بالتزامن مع الانتهاء من خطة تطوير الطريق الدائري بالكامل، لافتا إلى الانتهاء بالفعل من تنفيذ عدد من المحطات في المناطق التي تم تطويرها.

وأكد أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلا للميكروباص على الدائري، الذي سيتم منعه من السير على الطريق، وإنشاء ساحات للمكروباصات أسفل الطريق عند مطالع ومنازل الدائري، لافتا إلى أن مشروع الأتوبيس سيسير على الطريق من خلال حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات في الاتجاهين.