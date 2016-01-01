السجن 3 أعوام وعزل من الوظيفة لرئيس نقابة معلمين جمرك الإسكندرية السابق

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم الخميس، "خ.أ.م"، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وإلزامة برد مبلغ 599 ألفًا و515 جنيهًا و20 قرشًا، وتغريمه مبلغ مساوي، وعزله من الوظيفة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختلاس مال عام.

وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 8926 لسنة 2016 جنايات الجمرك، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام مسئول باختلاس مال عام من محل عمله.

وتوصلت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث إلى قيام المتهم وصفته وقتها "رئيس مجلس إدارة نقابة المعلمين الفرعية بالجمرك، ورئيس نادي الشاطئ للمعلمين سابقًا"، بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب نقابة المعلمين في منطقة الجمرك، وقيامه بسحب مبلغ 518 ألفًا و15 جنيهًا، بالإضافة إلى استيلائه على 80 ألف جنيه، وتم إيداعهم في حسابه الشخصي.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، ومحمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.