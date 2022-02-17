مستشار النمسا يدعو الى زيادة الضغوط على روسيا لوقف القتال في أوكرانيا

دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر إلى الضغط الدولي بقوة على روسيا لوقف القتال في أوكرانيا، لافتا إلى أهمية التضامن الأوروبي في هذه الأزمة الراهنة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار النمساوي اليوم مع نظيره المجري فيكتور أوروبا والذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى النمسا.

وأوضح نيهمر أنه "للأسف الحرب مستمرة منذ عدة شهور بينما العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بالسرعة المأمولة"، لافتا إلى سعي أوروبا لمنع الاضطرابات الاجتماعية وزعزعة الاستقرار بسبب ارتفاع معدل البطالة في السوق الأوروبية.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق نجد أن حظر الغاز غير ممكن لأن النمسا ليست وحدها التى تعتمد على الغاز الروسي بل هناك أيضا الصناعة الألمانية العملاقة.

وطالب المستشار النمساوي، زعماء الكنيسة الارثوذوكسية حول العالم بالاستجابة إلى واجبهم الإنساني والديني وإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف هذه الحرب الجائرة على أوكرانيا.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء المجري إلى إيجاد حل سريع لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا وتأمين الاحتياجات ودرء أي تهديدات يمكن أن تنال من الاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي.