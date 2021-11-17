بدأت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية، بي.إم.دبليو، إتاحة الاشتراك في خدمة تدفئة المقاعد عبر الإنترنت، في حين كشف قراصنة معلومات اعتزامهم مساعدة أصحاب السيارات في الاستفادة من خدمة التدفئة دون اشتراك.

وتختبر بي.إم.دبليو حاليا الاشتراك المدفوع للحصول على خدمة تدفئة المقاعد وعجلة القيادة باعتبارها واحدة من عدد متزايد من الوظائف التي يمكن توفيرها لأصحاب السيارات الفارهة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية. ويتم تفعيل هذه الوظائف من خلال اشتراك مدفوع الثمن.

ويدفع أصحاب السيارات في أوروبا 17 يورو شهريا (18 دولارا) لتنشيط خاصية تدفئة المقاعد، في حين يمكن الحصول على هذه الخدمة مدى الحياة مقابل 385 يورو.

لكن شركة البرمجيات والتكنولوجيا بيمر تك قالت إنها تريد مساعدة أصحاب السيارات في تنشيط هذه الخاصية الموجودة في سيارات بي.إم.دبليو الجديدة مثل بي.إم.دبليو إكس1 وبي.إم.دبليو الفئة الثانية دون اشتراك.

كما يستهدف القراصنة مساعدة المستخدمين الذين يشترون سيارة مستعملة وكان مالكها السابق مشترك في الخدمة. وتعرض شركات مثل بيمر تك خدماتها منذ سنوات عبر منتديات ومنصات مثل إي باي وإي تسي.

ورغم أن وجود خدمات مدفوعة في السيارات متاحة منذ حوالي 10 سنوات إلا أن فكرة تحصيل اشتراك مقابل تدفئة المقاعد كما تفعل بي.إم.دبليو خطوة غير معتادة.

وقال بول سيمث من شركة بيمر تك لمجلة فايس "نستمع دائما لعملائنا ونبحث عن طرق إتاحة الخواص التي يريدونها. مادامت بي.إم.دبليو ستسمح بتدفئة المقاعد، فإننا قد نفكر في الأمر" ونعمل على مساعدة العملاء في الاستفادة من الخدمة دون اشتراك مع شركة صناعة السيارات.

ولكن الخبراء يقولون إن اختراق هذه الخاصية من جانب القراصنة لن يكون سهلا لآن تفعيلها يحتاج من سائق السيارة تسجيل الدخول على حسابه لدى بي.إم.دبليو أو إدخال مفتاح السيارة المشفر بطريقة صحيحة.