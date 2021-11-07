 الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية توقع عقدا لشراء لقاح ضد الإنفلونزا - بوابة الشروق
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الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية توقع عقدا لشراء لقاح ضد الإنفلونزا

بروكسل - أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 4:02 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 4:02 م

وقعت الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا" اليوم الخميس، عقدًا إطاريًا لشراء لقاح Adjupanrix المضاد للأنفلونزا الوبائية، مع شركة جلاكسو سميث البريطانية لتصنيع الأدوية "GSK".

وذكرت هيرا، التابعة للمفوضية الأوروبية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي- أن 12 دولة من الأعضاء ودول أخرى تشارك في هذه الاتفاقية، والتي بموجبها يمكنهم شراء ما يصل إلى 85 مليون جرعة لقاح إذا لزم الأمر في حالة انتشار جائحة الإنفلونزا.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء: "التأهب هو السبيل لمواجهة حالات الطوارئ الصحية.. وأظهرت جائحة كوفيد-19 هذا الأمر بما لا يدع مجالاً للشك.. واليوم نؤمن ما يصل إلى 85 مليون جرعة من لقاح جائحة الأنفلونزا من خلال هيئة الاستجابة للطوارئ الصحية والتأهب، لحماية مواطنينا في حالة حدوث مثل هذه الطوارئ في المستقبل".

وأضاف البيان أن جائحة الإنفلونزا قد تصبح وباءً عالميًا تسببه سلالة جديدة من الإنفلونزا لا يوجد بها مناعة مسبقة في البشر.. ففي حين يصعب التنبؤ بجائحة الأنفلونزا، من المهم أن يكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواجهة الأمر.

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