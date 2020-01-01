علماء يعثرون على حفريات حيوانات هيباريون تعود لـ8 ملايين عام في شينجيانج بالصين

عثر علماء الآثار من معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم (IVPP) في منطقة شينجيانج الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين، على أحافير لحيوانات هيباريون.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الخميس، أن العلماء اكتشفوا مؤخرًا هذه الحفريات التي يمكن أن تعود إلى 8 ملايين سنة مضت، على أحد التلال في المراعي في محافظة ونتشيوان.



وقال وانج شي تشي، من المعهد المذكور، إن الأسرّة الأحفورية مركزة وكثيفة، وبعض الأحافير مترابطة. وبعد التحليل الأولي وتحديد الهوية، تبين أن المجموعة الأحفورية خلفتها حيوانات هيباريون والسلالات المشتركة لحيوانات هيباريون مثل الظباء، باليوتراجوس ورباعي الفودون التي كانت موجودة في نفس الوقت.



وكانت حيوانات هيباريون متوزعة على نطاق واسع في منطقة خطوط العرض المتوسطة في أوراسيا منذ 8 ملايين إلى 5 ملايين سنة، كما تم العثور على حفريات لها في العديد من المقاطعات في شمالي الصين واليونان وتركيا.



وفي شينجيانج، ظهرت حيوانات هيباريون فقط في محافظة ونتشيوان، ما يجعلها موقعًا رئيسيًا لربط توزيع حيوانات هيباريون في الأطراف الشرقية والغربية من أوراسيا، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لدراسة التطور البيئي القديم خلال هذه الفترة.



وقال وانج إن موقع اكتشاف الحفريات يتميز بقيمة بحث علمي عالية، وسيتم التنقيب فيه بالطريقة المخطط لها في المستقبل.



وتقع محافظة ونتشيوان في غرب ولاية بورتالا المنغولية الذاتية الحكم في شينجيانج. وقد تم تسجيل اكتشاف حفريات للثدييات هنا في وقت مبكر من ستينيات القرن الماضي.