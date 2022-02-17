 الفلبين: رصد 923 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون - بوابة الشروق
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الفلبين: رصد 923 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 2:10 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 2:10 م

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس رصد 923 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون وهي "بي إيه 2.12.1" و"بي إيه 5" و"بي إيه 4".

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن وكيلة الوزارة بيفرلي هو قولها إنه تم تسجيل 890 حالة إصابة إضافية بسلالة "بي إيه 5" من متحور أوميكرون و15 حالة جديدة بسلالة "بي إيه 2.12.1" بالإضافة إلى 18 حالة جديدة بسلالة "بي إيه 4".

وأشارت هو إلى أنه بعد تسجيل هذه الحالات الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1997 حالة من سلالة "بي إيه 5" و154 حالة من سلالة "بي إيه 2.12.1"، بالإضافة إلى 71 حالة من سلالة "بي إيه 4" من متحور أوميكرون.

وأضافت وكيلة الوزارة أن البلاد سجلت 21331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الإسبوع الماضي بزيادة تقدر بحوالي 32 في المائة عن الأسبوع السابق.


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