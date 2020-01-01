ورشة عمل للاستعداد لانطلاق الدورة السادسة للمهرجان الدولي للتمور بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنظيم ورشة عمل تنسيقية استعدادًا لانطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولي للتمور بمدينة أسوان في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر القادم في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.1 مليون نخلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي للمحافظة، والدكتور أمجد القاضي منسق المهرجان وممثل وزارة التجارة والصناعة ومدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتصنيع الغذائي ورئيس اللجنة العلمية، وأيضاً المزارعيين وتجار التمور، وسيتم تنظيم المهرجان بالتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأكد عطية الدعم اللا محدود من المحافظة لإقامة المهرجان الدولي السادس للتمور والذي يعتبر أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والاستثمار لكل المنتجات، مع الدعم العلمي والابتكاري للمزارعين، متابعا: "سنعمل على إخراج هذا المهرجان بالشكل الحضارى والمبهر من خلال التنظيم والإعداد الجيد، مع الإستفادة من الخبرات والنجاحات التى شهدتها الدورات السابقة لهذا المهرجان المهم".