ألمانيا تعد الخطة الاستراتيجية لتنفيذ السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي



أعد وزراء الزراعة في الولايات الألمانية وعلى المستوى الاتحادي الخطة الاستراتيجية لتنفيذ السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.



وقال وزير الزراعة الاتحادي جيم أوزديمير خلال لقائه مع وزراء زراعة الولايات اليوم الخميس:" أنا مسرور للغاية بدعم الولايات لمسارنا الخاص بالخطة الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة".



وأضاف الرئيس الأسبق لحزب الخضر الألماني أن هذه الخطوة تمثل إشارة مهمة تجاه بروكسل وكذلك أيضا باتجاه المزارعين، وتابع أن الولايات تعهدت بدعم الاتفاق في مجلس الولايات.



يذكر أن ألمانيا تعتزم العمل من خلال هذه الخطة الاستراتيجية على تنفيذ إصلاح للسياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2023، ويفترض في هذا الإصلاح أنه سيعمل على جعل إنتاج المواد الغذائية أكثر مراعاة للبيئة.