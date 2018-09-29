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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن قصفًا استهدف معسكر للقوات التركية في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ«السومرية» العراقية، إن «قذيفة مجهولة المصدر، سقطت بالقرب من معسكر بامرني الذي تتواجد به القوات التركية في دهوك».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعرضت استهدف هجوم محافظة دهوك في كردستان العراق، والذي أسفر عن مقتل تسعة سياح عراقيين وإصابة 33 آخرين.

وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إن تركيا والعراق مستعدان لإجراء تحقيق مشترك في الهجوم الذي استهدف محافظة دهوك في كردستان العراق، والذي أسفر عن مقتل تسعة سياح عراقيين وإصابة 33 آخرين.

وأضافت بلاسخارت في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي شدد على «أهمية إجراء تحقيق شفاف وشامل، مستقل أو مشترك».

وأشارت إلى أن تركيا مستعدة أيضا لمعالجة القضية بالاشتراك مع العراق من أجل تحديد الوقائع بدقة، وفقما نقلت «أسوشيتد برس».

وألقى العراق باللوم في هجوم 20 يوليو على تركيا، لكن أنقرة نفت مسؤوليتها عنه.