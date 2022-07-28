إيني الإيطالية تحقق ثاني اكتشاف نفط وغاز في كوت ديفوار خلال عام تقريبا

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أجرت شركة النفط الإيطالية "إيني" اكتشافا ثانيا للنفط والغاز قبالة ساحل كوت ديفوار (ساحل العاج) في غضون أقل من عام، لتدعم مكانة البلاد كمنتج للنفط، ويرفع مصادر الوقود الأحفوري المكتشفة في المنطقة بنسبة نحو 25%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويحتوي حقل "بالين" الآن على ما يقدر بـ2.5 مليار برميل نفط و3.3 تريليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط عقب حفر بئر استكشافية في بلوك "سي آي- 802"، وفقا لما ذكرت الشركة الإيطالية.

ويقع الاكتشاف الجديد على بعد خمسة كيلومترات شرق اكتشاف آخر أعلنت عنه الشركة في سبتمبر.

وتمتلك شركة إيني 90% من بلوك "سي آي- 802"، وتملك شركة "بيتروسي هولدينج" الحكومية الإيفوارية الـ10% المتبقية.