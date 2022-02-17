العراق وسوريا يبحثان سبل تطوير التعاون الزراعي

بحث وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين السوري أحمد صالح إبراهيم ، التعاون الزراعي بين البلدين وسبل تطويره بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير العراقي -خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس- تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم تطوير القطاع الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن السوق العراقية مفتوحة أمام منتجات جميع دول العالم ومنها سوريا.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والزراعية السورية، مشيراً إلى أهمية إنشاء جمعية تسويقية تجارية من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية لكلا البلدين والتي ستنعكس فائدتها على المزارعين والتجار والمستهلكين.

ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام للفلاحين السوري أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك الذي يخدم تنمية العلاقات الثنائية المشتركة في المجالات المختلفة للنشاط الزراعي والحيواني، مشيرا إلى استعداد سوريا لتعزيز العلاقات والتعاون في هذا المجال واهتمامها بتسهيل الإجراءات اللازمة لخدمة النشاط الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين.