مدربة ألمانيا لا يمكنها السيطرة على حماسها قبل نهائي يورو 2022 للسيدات

أكدت مارتينا فوس تيكلينبورج مدربة المنتخب الألماني للسيدات أنها لا تستطيع السيطرة على مشاعر الحماس قبل المواجهة أمام إنجلترا البلد المضيف يوم الأحد المقبل في نهائي يورو 2022 للسيدات.

ويبحث منتخب ألمانيا عن لقبه التاسع في البطولة القارية، بعد فوزه على فرنسا 2 /1 مساء الأربعاء في المربع الذهبي رغم أنه لم يكن مرشحا للفوز باللقب.

وقالت فوس تيكلينبورج في تصريحات صحفية "كان الأمر مرهقا للغاية، مثيرا للغاية وفوزا مستحقا لنا".

وأضافت "سيكون مهرجانا رائعا لكرة القدم، مواجهة كلاسيكية".

وتأمل فوس تيكلينبورج في أن تلحق كلارا بوهل بالمواجهة أمام إنجلترا بعد غيابها عن المباراة أمام فرنسا بسبب عدوى كورونا.

وأشارت "علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستعود، لا تعاني من أعراض، عندما تكون نتيجتها سلبية سيمكننا حينها الحديث عن الأمر، سنقيم الأمر على أساس يومي".