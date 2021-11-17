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كشف حمدي علاء لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والمُعار ضمن صفوف فريق سموحة، عن كواليس عودته المحتملة إلى القلعة البيضاء.

وقال علاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود يتحدثان معي بشكل شخصي، ولكن لا يوجد شيء مؤكد بشأن عودتي إلى الزمالك".

وأضاف: "إعارتي لسموحة لمدة 6 أشهر، ولم يحدث تواصل بشكل رسمي حتى الآن بين إدارتي الزمالك وسموحة، ولكن النادي السكندري طلب مني الاستمرار مع الفريق على سبيل الإعارة".

وواصل: "الزمالك يسير على خطى الموسم الماضي في الدوري، وما حدث الموسم الماضي يتكرر حاليًا، وأتوقع أن يفوز الزمالك ببطولة الدوري".

وأتم: "أشكر طارق حامد لأنه له فضل عليّ، وكان يقف بجانبي ويساندني".