كشف حمدي علاء لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والمُعار ضمن صفوف فريق سموحة، عن كواليس عودته المحتملة إلى القلعة البيضاء.
وقال علاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود يتحدثان معي بشكل شخصي، ولكن لا يوجد شيء مؤكد بشأن عودتي إلى الزمالك".
وأضاف: "إعارتي لسموحة لمدة 6 أشهر، ولم يحدث تواصل بشكل رسمي حتى الآن بين إدارتي الزمالك وسموحة، ولكن النادي السكندري طلب مني الاستمرار مع الفريق على سبيل الإعارة".
وواصل: "الزمالك يسير على خطى الموسم الماضي في الدوري، وما حدث الموسم الماضي يتكرر حاليًا، وأتوقع أن يفوز الزمالك ببطولة الدوري".
وأتم: "أشكر طارق حامد لأنه له فضل عليّ، وكان يقف بجانبي ويساندني".