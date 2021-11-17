صرف صحي الإسكندرية: حوار مجتمعي حول التأثير البيئي لمحطة معالجة جديدة

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تنظيم جلسة الحوار المجتمعي، اليوم الخميس، لتقديم ومناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بشرق مدينة الإسكندرية.

وتم استعراض التقرير المبدئي لدراسة الجدوى والممول من الوكالة الفرنسي وأهمية المحطة المطلوب إنشاءها بمنطقة شرق المدينة في تخفيف الأحمال على بعض محطات المعالجة في المنطقة، ومدى تأثير إنشاءها في رفع الأعباء عن المواطنين وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي وأثرها على جودة البيئة في محافظة الإسكندرية.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، اليوم، الخميس، أن مشروع محطة معالجة شرق المدينة يستهدف خدمة ما يزيد عن 3 ملايين نسمة على مرحلتين، الأولى بطاقة 300 ألف م3 وستساهم التكنولوجيا المطبقة بالمحطة الجديدة في تقليل كمية الرواسب في مياه الصرف الصحي مع تحسين الجودة وتوليد طاقة كهربائية من الحمأة المنتجة لتشغيل المحطة بنسبة 60% من احتياج المحطة من الطاقة، بالإضافة إلى تقليل تأثير معالجة مياه الصرف الصحي، وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب داخل المحطة.

وقال المهندس إبراهيم منصور، رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، أنه تم اختيار موقع المحطة على مساحة 70 فدانا وسيتم إنشاء المحطة بتمويل مشترك بين وزارة المالية وقرض ميسر من الوكالة الفرنسية.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إلى دور الجهاز التنفيذي والمكتب الاستشاري الفعال والمميز في إنجاز المشروع ووضع أسس التنفيذ.

وأضاف نافع، أن معالجة مياه الصرف من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث؛ إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الآمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية وتحقق سلامة الإنسان.